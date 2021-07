Stiri pe aceeasi tema

- Ziua libera pentru vaccinare anti-COVID, initiativa a deputatilor USR PLUS Radu Molnar si Oana Toiu, a intrat in vigoare, fiind promulgata si publicata in Monitorul Oficial, a anuntat USR PLUS intr-un comunicat transmis vineri, amintind ca sustine vaccinarea cetatenilor ca principala masura de protejare…

- De ASTAZI : Zile libere, scutiri de la cursuri și permisii in baza adeverinței de vaccinare De ASTAZI : Zile libere, scutiri de la cursuri și permisii in baza adeverinței de vaccinare Incepand de astazi, 29 iulie, intra in vigoare Legea nr. 221 din 2021 pentru completarea Legii nr. 55 din 2020 privind…

- Legea prin care se ofera o zi libera celor care se vaccineaza impotriva COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial. La rapel se mai acorda o zi libera și se aplica atat pentru angajații din sistemul public, cat și pentru cei din privat, studenți sau cadrelor militare. Este vorba despre: cate o zi…

- Legea inițiata de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar de incurajare a vaccinarii prin acordarea unei zile libere Post-ul USR PLUS: Zi libera pentru cei care se vaccineaza anti Covid-19 sau pentru parinții care insoțesc copiii la vaccin apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Persoanele care se vaccineaza impotriva Covid-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita pentru fiecare doza primita, in baza legii care a fost promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Zilele libere se acorda pe baza adeverinței de vaccinare și nu sunt incluse in durata concediului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea prevede ca persoanele care se…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea prevede ca persoanele…

- Proiectul USR-PLUS, de acordare a unei zile libere celor care se vaccineaza, nu are sprijinul liberalilor, care se plang de faptul ca nu a existat o discuție pe acest subiect la nivel de coaliție. „Nu s-a discutat la nivelul coaliției, nu face parte di strategia de vaccinare, care e stabilita la nivel…