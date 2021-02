Reforma sistemului de sanatate merge mai departe, indiferent de "incercarile disperate" ale PSD de a pune piedici, "aruncand cu minciuni in stanga si in dreapta la adresa ministrului Vlad Voiculescu", a transmis, miercuri, USR PLUS, dupa respingerea in Camera Deputatilor a motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii. USR PLUS sustine ca votul din plenul Camerei "confirma, o data in plus, ca toate aceste tentative ale PSD raman fara ecou". "Realitatea este una singura: au avut 12 ministri ai Sanatatii care in 18 ani de mandat nu au facut nimic, din contra, iar trei dintre ei sunt anchetati…