USR-PLUS neagă negocieri cu PSD, PSD vede o alianță cu PNL. Care ar fi condițiile Reprezentanții Alianței USR-PLUS catalogheaza drept „o minciuna sfruntata” faptul ca ar negocia cu social – democrații instalarea unui nou premier. La randul lor, liderii opoziției spun ca refacerea unei alianțe cu liberalii, dupa modelul vechiului USL, este exclusa in prezent dar ar putea fi luata in discuție in cazul unor alegeri anticipate. „Toata aceasta criza teribila din Romania e una foarte simpla. Avem o coalitie, unul dintre partidele din coalitie nu mai sustine premierul. Aici suntem, si a propus o motiune de cenzura. Hai sa votam si daca premierul are sprijinul si am inteles ca PSD… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta plenului celor doua camere este condusa de Florin Roman (PNL), care a anuntat ca din totalul de 466 de deputati si senatori si-au inregistrat prezenta 269. Pe ordinea de zi propusa se afla proiectul de hotarare privind infiintarea unei comisii de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii…

- UPDATE Demisie in bloc a ministrilor USR PLUS. Dan Barna a spus ca decizia a fost luata impreuna cu colegii sai, susținuta de Biroul Național, in condițiile in care nu se poate merge mai departe cu un premier care „risipește resursele națiunii pentru interesul politic propriu”. Demisiile miniștrilor…

- Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a confirmat luni, 6 septembrie, la conferința de presa in care a anunțat ca miniștrii partidului pe care il conduce vor demisiona din Guvern , ca el și celalalt lider al formațiunii, Dacian Cioloș, au fost invitați la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni,…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații ar obține cat liberalii și Alianța USR – PLUS, la un loc. Conform unui sondaj Avangarde prezentat, luni, de liderul PSD, Marcel Ciolacu, in ședința Consiliului Politic Național și a Grupurilor Parlamentare PSD, de la Neptun, la capitolul…

- Consilierul parlamentar și purtatorul de cuvânt al AUR, Mircea Gheorgheosu si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine în Parlament si în Alianta pentru Unirea Românilor. Gheorgheosu spune, într-o declarație remisa presi ca "dincolo de legea si libertatea…

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…