USR PLUS: Liviu Popescu - propunerea pentru director interimar la SRR

Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Naționale ale USR și PLUS au decis, duminica, sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societații Romane de Radiodifuziune. Și, cum altfel, decizia a fost luata in urma unei competiții deschise, conform unui comunicat transmis de USR PLUS. „Mandatul…

- Mandatul lui Ovidiu Vișan în funcția de director al ABAST a expirat luna aceasta, fiind numit în funcție ca interimar, între august 2020 și martie 2021. În locul sau a fost numit Ioan Curt, tot ca director interimar, pe o perioada de 30 de…

- Postul de director executiv al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova a ramas vacant dupa demisia fostului șef al instituției, Viorel Calin. Interimar, fotoliul de director al instituției subordonate Consiliului Județean Prahova este ocupat de Liliana Stavre, fost șef…

- Liviu Popescu, fost producator BBC Romania și TVR, este propunerea partidului USR pentru șefia Societații Romane de Radiodifuziune, au declarat surse politice pentru G4Media. Popescu are o experiența de 17 ani in media, fiind producator BBC Romania la Londra, in perioada 1999-2002. De asemenea,…