USR PLUS devine oficial un singur partid Fuziunea USR PLUS va putea fi inregistrata la Tribunal dupa ce Curtea de Apel București a respins, astazi, definitiv contestațiile și cererile de intervenție depuse in instanța de PSD impotriva alianței. Practic, USR PLUS devine oficial un singur partid și urmeaza sa organizeze un congres in care sa decida statutul și conducerea noii formațiuni politice. Articolul USR PLUS devine oficial un singur... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, astazi, 16 aprilie 2021, de catre Curtea de Apel București. „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid. Acesta este singurul proiect politic reformist care s-a construit in ultimii ani in Romania la care am…

- Magistrații Curții de apel București au aprobat vineri fuziunea dintre USR și PLUS. Membrii celor doua grupari s-au pronunțat prin vot asupra subiectului inca din august, anul trecut. Pe 15 august, 85% dintre membrii ambelor partide se pronunțau in favoarea fuziunii, noul partid (USR – PLUS) urmand…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București: „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid”. „Este inca un pas important inainte pentru USR PLUS, in ceea ce privește proiectul care aduce reforma și schimbare…

- Fuziunea USR PLUS a devenit oficiala, dupa ce. Curtea de Apel București a respins definitiv toate contestațiile facute dupa congresul de anul trecut. Decizia vine insa intr-un moment extreme de greu pentru USR PLUS, formatiunea fiind implicata intr-o grava criza politica. Curtea de Apel București…

- Fuziunea USR-PLUS a fost amanata de Curtea de Apel București, pentru data de 27 mai 2021. “In temeiul art. 394, alin. 5, Cod de procedura penala, repune cauza pe rol, pentru constituirea completului de divergența. Acorda termen la data de 27.05.2021, ora 10, pentru cand se citeaza toate parțile, cu…

