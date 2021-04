USR-PLUS dă vina pe directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor pentru cum au fost evacuați pacienții. “Trebuie să plece” USR-PLUS considera ca “inacceptabil” modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor și transmite ca dupa cele petrecute vineri noapte “directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie sa plece”. „Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primaria București, in subordinea directa a ASSMB, o structura a […] The post USR-PLUS da vina pe directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor pentru cum au fost evacuați pacienții. “Trebuie sa plece” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

