USR PLUS va cere joi demisia lui Florin Cițu și ca PNL sa vina cu o noua propunere de premier, a declarat miercuri seara deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu, la Digi24. „Vrem o coaliție cu PNL și UDMR, dar fara Cițu”, a declarat Moșteanu. In cazul in care Cițu nu va demisia, USR PLUS va vedea care ii sunt opțiunile, a spus deputatul. Moșteanu afirma ca propunerea USR PLUS pentru Ministerul Justiției va fi tot Stelian Ion. De altfel, USR PLUS ar vrea ca toți miniștrii actuali sa ramana pe poziții, iar singurul care sa plece sa fie Florin Cițu. Premierul Florin Cițu a anunțat ca a trimis la Cotroceni…