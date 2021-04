Birourile Nationale Reunite ale USR si PLUS isi reafirma sustinerea totala pentru ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si "lupta sa pentru transparentizarea si reformarea sistemului public de sanatate", precizand ca sustine fara rezerve orice investigatie menita sa lamureasca felul in care informatiile ajung la romani si ca cere Corpului de Control al prim-ministrului "sa publice imediat raportul care a stat la baza plangerii penale" anuntate vineri.



"Sustinem Ministerul Sanatatii in demersul de verificare a eventualelor nereguli in procesul de vaccinare, orice posibile incalcari…