- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat marti ca este "inacceptabil" ca in Comisia de constitutionalitate a Senatului s-a decis sa fie transmis Curtii Constitutionale un punct de vedere favorabil sesizarii CCR de catre Guvern pe tema motiunii de cenzura, mentionand ca presedintii celor…

- Parlamentarii AUR vor depune o plangere penala pe numele deputatului PNL Florin Roman „pentru uzurpare de calitati oficiale”, a anuntat joi liderul deputatilor Aliantei, George Simion. „Domnul Roman o sa aiba plangere penala din partea noastra pentru uzurpare de calitati oficiale. Nu era normal sa intervina…

- ​​AUR vrea sa depuna plângere penala pe numele lui Florin Roman care a încercat sa blocheze ședinta Parlamentului, iar deputatul PNL vrea și el sa-i reclame pe cei de la AUR ca l-au evacuat de la prezidiu. "A fost nevoie de interventia chestorilor pentru a reinstaura ordinea.…

- Camera Deputaților și Senatul s-au reunit joi, in ședința comuna, de la ora 16.00, pentru a se lua act de moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Sunt prezenți și parlamentarii PSD și PNL, care anterior au anunțat ca nu vor participa. PSD și PNL au decis, cu ajutorul UDMR și al Minoritațilro…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a criticat absenta liderilor PNL si PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. “Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii de cenzura. Au lipsit din nou liderii…

- Dupa ce Comisia de la Venetia a solicitat precizari suplimentare Coalitiei de guvernare, majoritatea parlamentara PNL-USR-PLUS-UDMR este obligata sa astepte decizia Curtii Constitutionale inainte de a supune la vot desemnarea unui nou Avocat al Poporului.Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului…

- Comisia de la Venetia a trimis presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului o scrisoare in care solicita lamuriri suplimentare privind revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, a declarat, miercuri, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. "In cursul zilei de ieri, presedintele…