Deputatul USR Cristian Seidler, membru al Comisiei pentru munca, apreciaza ca in acest moment nu este posibila o crestere a punctului de pensie cu 40%, in contextul in care in primele sapte luni ale acestui an, fondul de pensii publice are deja un deficit de 7,6 miliarde de lei.

Afirmatia sa vine in contextul in care parlamentarii din Comisiile de buget au abrogat, miercuri, la propunerea PSD, articolul din rectificarea bugetara potrivit caruia punctul de pensie se majoreaza cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.