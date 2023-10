Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Judele, viceprimarul USR din Sectorul 3, a fost ridicat miercuri de Poliție, in timpul unui live pe Facebook din toaleta Școlii Gimnaziale Mexic, pentru ca a filmat fara acordul conducerii instituției. Judele susține ca prin intermediul filmarii a aratat condițiile in care invața copiii, aceștia…

- Lucian Judele, viceprimar USR Sector 3, a fost ridicat de poliție miercuri, 4 octombrie, in timp ce facea live pe Facebook in Școala Gimnaziala „Mexic”, a relatat B1TV. Judele spune ca arata condițiile in care invața copiii, afirmand ca pe holuri și in clase este șantier.„Am primit foarte multe sesizari…

- Viceprimar Sector 3 Lucian Judele a fost luat la intrebari de poliție in timp ce facea live pe Facebook intr-o școala din Sectorul 3 in care prezenta condițiile proaste in care elevii fac orele, instituția fiind in șantier.

- Scene șocante la o școala din București! Elev taiat de un colegAzi, Secția 15 a fost sesizata de un profesor de la scoala Avram Iancu, despre faptul ca un elev a fost agresat de un coleg. In pauza dintre ore, un elev in varsta de 14 ani, pe fondul unui conflict spontan cu un alt coleg de clasa,…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, marti, in camera unui hotel din Otopeni. Persoana nu a fost inca identificata, dar surse judiciare afirma ca ar putea fi un cetatean spaniol.„La data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 17:51 Inspectoratul de Politie al Judetul Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul…

- Vineri, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale - Sector 5 au facut o perchezitie domiciliara in Bucuresti intr-un dosar penal privind savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat (7 acte materiale).Pe 23 iulie, Sectia 20 Politie a fost sesizata, prin apel 112, de catre un barbat…

- Din primele date, cainele a scapat dintr-o curte și a atacat o femeie. Este vorba de un metis care are stapan. “Cand polițiștii locali au ajuns la fața locului, acolo era deja un echipaj de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul MAI. Polițiștii locali au tranchilizat cainele, iar proprietarul…

- Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guța, fost oprita in trafic de polițiști, in zona Bd. Pierre de Coubertin, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere, susțin surse judiciare.In acest moment se afla la Sectia 9 Politie pentru audieri și se va intocmi dosar penal pentru…