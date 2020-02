USR îl propune pe Cioloș premier, astăzi, la consultările cu președintele Dan Barna s-a declarat surprins de decizia președintelui de a accepta depunerea mandatului de premier desemnat, insa a declarat ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu propunerea Dacian Cioloș pentru acest post."Anunțul președintelui de astazi este intr-un fel surpinzator raportat la poziția domniei sale de aseara in care ne spunea ca un interimat pentru urmatoarea perioada este opțiunea pe care o prefera. La nici 24 de ore, vedem ca premierul Orban și-a depus mandatul, urmeaza consultarile pe care le-am cerut și pe care le consideram firești tocmai pentru a face pașii necesari ieșirii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu un mandat clar, acela de a crea o majoritate cat mai rapid cu putinta, care sa sustina un candidat de dreapta."In cazul in care consultarile vor avea loc inainte de motivarea CCR (privind desemnarea…

- Dan Barna spune ca USR este dispusa sa intre la guvernare pentru a asigura legislatia care prevede alegea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR-PLUS are o propunere (...) vom merge cu Dacian Ciolos, co-presedintele Aliantei USR-PLUS", a spus Dan Barna, marti seara, la Digi 24.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat miercuri ca Alianta USR PLUS sustine dizolvarea Parlamentului si organizarea de alegeri anticipate, dar ca in cazul in care nu va exista o majoritate in acest sens, alianta este pregatita sa participe la o guvernare care sa vizeze prioritar revenirea la alegerile…

- Dan Barna anunta ca, desi USR "susține dizolvarea acestui parlament și organizarea de alegeri anticipate", alianta USR-PLUS vrea sa intre in viitorul Guvern."Actualul Parlament, dominat de o majoritate toxica, și-a dovedit limitele. Romania nu poate merge inainte cu el. Am luat act…

- Președintele USR spune ca formațiunea pe care o conduce nu va merge cu o propunere de premier, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni. El susține in continuare ca principala miza a USR o reprezinta declanșarea alegerilor anticipate. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba…