- Președintele interimar al PSD București, Gabriela Firea, anunța ferm ca nu e interesata de funcția de președinte al PSD. Precizarea primarului general al Capitalei vine imediat dupa ce Dan Tudorache, președinte al PSD Sector 1 și primar al Sectorului 1 a declarat public despre doua candidaturi la…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei si presedintele PSD Bucuresti, se delimiteaza de tabara "baronilor" social-democrati care doresc schimbarea Vioricai Dancila din fruntea partidului. Firea publica pe Facebook o imagine pentru a demonstra ca se afla acasa, nu la intalnirea liderilor PSD…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a multumit tuturor celor care s-au prezentat la urne in Bucuresti la primul tur al alegerilor prezidentiale, in special celor care au votat pentru Viorica Dancila, candidatul PSD in cursa pentru Cotroceni. "Le multumesc tuturor romanilor din Bucuresti,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, la alegerile prezidențiale, la Colegiul Tehnic Grivița din București. Edilul a spus ca a votat cu un președinte „care va pune capat unor masuri de austeritate” și vrea ca toți copiii sa aiba „șanse egale de educație și de dezvoltare”.…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, transmite un mesaj misterior cu ocazia investirii Guvernului Orban. Presedinte al PSD Bucuresti, Firea vorbeste despre tradare, folosind un citat din Marin Preda."Cine tradeaza va fi tradat", scrie Firea pe Facebook, alaturi de patru hashtag-uri:…

- Prim-ministrul demis Viorica Dancila - care a participat luni la o intalnire cu primarul general, Gabriela Firea, si cu reprezentanti ai RADET - a declarat ca nu i se par justificate „atacurile” la adresa...

- Rep. Moldova a batut palma cu Rusia. Gazprom va livra Chișinaului gaze mai ieftine, daca incheie un nou acord, la finalul anului Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat luni ca pretul gazelor naturale platit de tara sa pentru gazele rusesti va scadea in octombrie cu 10-15 dolari, de la…

- Cu doar cateva zile inainte de inceperea școlii, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vizitat mai multe creșe și gradinițe din București pentru a vedea stadiul pregatirilor pentru inceputul de an școlar. Firea arata ca toate instituțiile sunt pregatite sa-i primeasca pe cei mici.Citește și:…