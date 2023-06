Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe asociații de elevi ii cer președintelui Klaus Iohannis sa trimita spre reexaminare noile legi ale educației: „Reexaminarea legilor educației, vitala pentru invațamantul romanesc”.

- USR a solicitat miercuri presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita in Parlament legile Educatiei, pentru a corecta prevederile propuse de ministrul Educatiei, Ligia Deca, care discrimineaza intre elevi, baronizeaza universitatile si protejeaza plagiatorii, anunta formatiunea intr-un comunicat. CCR a…

- Discuții in miez de noapte la Palatul Victoria. Șefii Coaliției iși impart peterea.Deși la nivel declarativ reprezentanții Coaliției spun ca negocierile pe funcții au fost oprite pana cand nu se va rezolva cu revendicarile profesorilor care sunt in greva de 3 zile, iata ca in practica lucrurile stau…

- Partidele de opoziție conduse de Catalin Drula, respectiv Ludovic Orban, vor ataca la CCR noile legi ale Educației care au trecut de Parlament pentru ca „incalca principiul egalitații in drepturi, incalca dreptul la invațatura, incalca dreptul la viața privata”, susține USR intr-un comunicat remis luni…

- LEGILE EDUCAȚIEI au fost adoptate in Parlament: Principalele prevederi LEGILE EDUCAȚIEI au fost adoptate in Parlament: Principalele prevederi Dupa 5 ani de la momentul in care președintele Klaus Iohannis a lansat proiectul ”Romania Educata” au fost adoptate cele mai importanta legi din acest pachet:…

- Este deja evident ca in elaborarea proiectelor noilor legi ale Educației, indelung framantate de președintele Klaus Iohannis, nu s-a ținut cont de probleme esențiale ale elevilor, precum bullying-ul, violența in școli, masurile teoretice pe care le invoca ministrul Ligia Deca fiind doar praf in ochi.…

- Comisia de invatamant din Camera Deputatilor a adoptat, vineri, un amendament la legile educatiei nationale, semnat de parlamentari de la PSD, PNL si minoritati, care prevede ca exmatricularea beneficiarilor primari pe perioada invatamantului obligatoriu poate fi realizata numai in situatii grave, in…

- Proiectele Legilor educatiei nu figureaza pe agenda de vineri a sedintei de guvern, intrucat ministrul de resort, Ligia Deca, are inca o situatie a starii de sanatate care necesita urmarea recomandarilor medicale de izolare, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. In sedinta…