Stiri pe aceeasi tema

- PSD solicita reluarea discutiilor in coalitia de guvernare in privinta aplicarii reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata, sustinand ca realitatea economico-sociala impune acest lucru pentru "a opri spirala scumpirilor".

- Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, transmite Reuters.

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Marea majoritate a consumatorilor romani de gaze și energie electrica nu simt in totalitate in facturile pe care le platesc prețurile mari, pentru ca beneficiaza de o lege prin care prețurile finale sunt plafonate, pana la finalul lui martie 2022, dar se apropie nota de plata…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Romania nu trece printr-o perioada usoara, astfel ca le-a transmis romanilor sa fie chibzuiti. Intrebat daca poate Guvernul interveni pentru a stopa cresterea preturilor, premierul a transmis: ”Putem sa ne intindem atat cat ne este plapuma”. Fii la curent…

- Lipsa de reacție a Guvernului Romaniei in ce privește creșterea galopanta și fara oprire a prețurilor la carburanți a provocat, deja, furia populației. Prin urmare, in ultimele zile, tot mai mulți decidenți politici anunța ca se discuta despre masuri de plafonare a prețurilor sau reducere a accizei.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Servilismul Guvernului roman in fața Statelor Unite pare sa nu mai aiba nicio limita. Reactoarele nucleare modulare mici, pe care le cumparam in avans de la americani, deși nici nu au fost nici construite și nici autorizate, costa de doua ori mai mult decat reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda, care ar…

- Legea offshore, adoptata astazi de Camera Deputaților, are drum drept spre promulgare și aplicare. Acest proiect, o prioritate pentru PNL, a fost depus in Parlament prin semnatura premierul liberal Nicolae Ciuca. Deputatul PNL Calin Bota, membru in Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, susține…