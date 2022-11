USR. De la PLUS, la punct

In fond, in carte sunt descrise patologiile unei organizatii aparute din motive similare si intr-un context apropiat ca timp, iar provocarile n-aveau cum sa difere prea mult, oricat ne-am fi dorit si am fi incercat sa evitam ceea ce deja era evident ca nu functiona optim acolo. La finalul verii am citit ca urmeaza sa apara un volum coordonat de Dan Lungu si Anca Goja, „USR. Nasterea si patologiile unui partid. Marturii din culise". Cartea contine marturii ale unor fosti membri ai partidului, iar majoritatea textelor acopera perioada de pana la formarea guvernului din care, pentru cateva luni,…