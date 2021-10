Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat vineri, dupa ședința BEX PNL, ca s-a votat ca din lista guvernului pe care o va prezenta in Parlament sa se numere: Justitie - Alina Gorghiu Economie - Florin Roman Aparare - Catalin PredoiuAgricultura - Mircea FechetCercetare…

- Dacian Cioloș e gata sa mearga in Parlament cu un Guvern in care USR deține toate ministerele. In USR circula și o ciorna de cabinet de coaliție daca PNL și UDMR se așaza la masa negocierilor: Premier: Dacian Cioloș (USR) Vicepremier: Rareș Bogdan (PNL) Vicepremier: Kelemen Hunor…

- Liberalii vor sa pastreze Ministerul Justiției, susțin surse politice pentru ziare.com . Chiar daca vor reface coaliția de guvernare alaturi de USR PLUS, viitorul ministru va fi liberal, spun sursele. Și va fi ales de președintele Klaus Iohannis. Prin urmare, a inceput deja lupta pentru funcție in interiorul PNL.…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a izbucnit dupa ce BPR a decis sa amane votul pe moțiunea de cenzura depusa de AUR și USRPLUS la adresa Guvernului Cițu pentru dupa pronunțatea CCR privind un posibil conflict juridic intre Parlament și Guvern. Citește și:ccr-nu-e-necesar-cvorumul-la-citirea-motiunii_1985419.html">…

- Initial, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere fusesera convocate vineri, la ora 23,00, dar sedinta nu a putut avea loc din lipsa de cvorum, fiind amanata pentru sambata. Nici sambata nu a fost intrunit cvorumul necesar, sedinta fiind programata pentru luni. „Moțiunea de cenzura este suspendata…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu nu va citita in Parlament, votul fiind de 8-7 pentru acesta decizie. Votul a fost nominal la cererea senatoarei PNL, Alina Gorghiu, adica sa se știe cum voteaza fiecare membru al BPR. Ludovic Orban a refuzat sa voteze. Ședința…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca la sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere va fi facuta o analiza pentru a vedea daca motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR îndeplineste toate conditiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii si votului…