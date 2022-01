USR dă de pământ cu Cîmpeanu! Deputatul USR Filip Havarneanu sustine ca ministrul Sorin Cimpeanu este “omul-foarfece” pentru Educatie, intrucat a eliminat olimpiadele la romana, istorie si engleza din calendarul concursurilor pentru acest an scolar. “Campeanu este omul-foarfece pentru Educatie! Domnul ministru mai scoate o bomba din ghiozdanul clanului liberal si elimina olimpiadele la romana, istorie si engleza. Acest inchipuit cu partidul lui care ridica de poza coliva lui I.G. Duca, mimand respectul fata de istorie, anuleaza performanta copiilor la o disciplina care tine despre identitatea noastra ca popor”, a scris pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Filip Havarneanu sustine ca ministrul Sorin Cimpeanu este "omul-foarfece" pentru Educatie, intrucat a eliminat olimpiadele la romana, istorie si engleza din calendarul concursurilor pentru acest an scolar. "Campeanu este omul-foarfece pentru Educatie! Domnul ministru mai scoate…

- OFICIAL: LISTA olimpiadelor și concursurilor școlare din 2022. Fara Romana, Engleza sau Istorie. Care sunt disciplinele noi Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a semnat ordinul prin care olimpiadele si concursurile scolare pot fi reluate, dupa doi ani de intrerupere. Pe lista oficiala…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a vorbit despre petitia pentru prelungirea vacantei de iarna. Cimpeanu susține ca au fost inregistrare pierderi mari și este nevoie ca zilele de cursuri sa se recupereze. Sorin Cimpeanu, a transmis, miercuri, dupa ce aproape 130.000 de persoane au semnat o petitie…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune ca deși s-a vaccinat, nu este „un fanatic al vaccinarii” și nu va vota niciodata un proiect de lege care introduce vaccinarea obligatorie. „Nu pot sari peste argumentul suprem al vaccinarii, limitarea mortalitații. Eu nu sunt un fanatic al vaccinarii. Daca ar exista…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, vineri, ca testarea in școli ar bloca din start procedura, intrucat nu exista in scoli acest personal specializat. Sorin Cimpeanu a precizat, vineri, ca sustine testarea gratuita in unitatile de invatamanat, atat pentru copii, cat si pentru personal. …

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca rata de vaccinare dintr-o școala va fi prezentata pe site-ul unitații de invațamant, cu respectarea condițiilor de protejare a datelor personale. Rata de vaccinare va fi prezentata pe site-ul fiecarei școli și de inspectoratele școlare fara nume, prenume…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat ca este nevoie de o luna de solidaritate pentru oprirea pandemiei. Medicul face apel la vaccinare si respectarea masurilor de protectie pentru a fi depasita criza sanitara. „Acum, mai mult ca oricand, este important sa fim impreuna. Este un moment crucial, dar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca recomandarea Direcției de Sanatate Publica Ilfov de a se muta cursurile școlilor in on-line „depașește atribuțiile legale”. „DSP IF iși depașește atribuțiile legale, incalca Hotararea CNSU nr. 76 și Ordinul comun 5338/2021 și se substituie CJSU, ISJ și…