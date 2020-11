Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL Florin Roman a declarat ca e pentru a treia oara cand CCR amana pronuntarea pe proiectul liberalilor care prevede impozitarea cu pana la 85% a pensiilor speciale si precizeaza ca judecatorii Curtii trag de timp intr-o speta care ii priveste direct. El a mai explicat ca proiectul…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, sustine ca amanarea de catre CCR a unei decizii privind proiectul care prevede impozitarea cu pana la 85% a pensiilor speciale ridica mari semne de intrebare, afirmand ca judecatorii Curtii trag de timp intr-o speta care ii priveste direct. "Curtea Constitutionala…

- Renate Weber a explicat ca a atacat la Curte supraimpozitarea pensiilor speciale pentru ca e de parere ca beneficiarii acestora ar fi astfel discriminați. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea vorbește de o taxare. In realitate suntem in fața unui impozit, ba mai mult, a unei duble…

- Tototdata, sursa citata vorbeste si despre faptul ca PNL ar dori si eliminarea pensiilor speciale. Astfel, dupa ce noul Guvern ar fi investit, iar Parlamentul va intra in functie, legea Pensiilor va fi din nou modificata. Liberalii nu si-ar permite nici macar o crestere la jumatate a veniturilor…

- "Obiectivul nostru este sa crestem pensiile, sa crestem veniturile romanilor, dar sa crestem pe baze reale - pe baza cresterii economice, pe baza dezvoltarii economice a Romaniei. Orice crestere care nu poate fi sustinuta din punct de vedere al veniturilor bugetare este o crestere care pana la urma…

- Sesizarile au fost depuse la Curte de catre Avocatul Poporului și de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este a doua amanare a acestei spețe, prima dezbatere avand loc pe 14 iulie. Legea privind impozitarea cu 85% a tuturor pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei a fost atacata la CCR de Avocatul…

- Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic da naștere unor numeroase discuții, fiind subiectul unor critici consistente. In aceasta ordine de idei, la data de 7 august 2020, a fost inregistrata in fața Curții Constituționale…

- Legea aflata in vigoare prevede ca pensiile sa fie majorate cu 40 la suta de la 1 septembrie, insa cei de la guvernare au stabilit ca acestea sa creasca doar cu 14 la suta. Cei din PSD nu sunt de acord cu aceasta masura, iar in Parlament se va modifica Ordonanta de Urgenta care vizeaza rectificarea…