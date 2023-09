Stiri pe aceeasi tema

- Un calugar roman de la Muntele Athos a fost reținut de poliție dupa ce a batut un alt calugar duminica dupa-amiaza, in manastirea Hilandar, conform presei elene.Calugarul roman, in varsta de 35 de ani, l-ar fi lovit cu mainile, cu picioarele și cu o sticla pe celalalt calugar, un barbat in varsta…

- Ignorind opoziția ferma a Chinei, guvernul SUA a insistat sa livreze arme autoritaților din regiunea Taiwan, fapt care incalca grav principiul existenței unei singure Chine și cele trei comunicate comune chino-americane, legile internaționale și principiile fundementale ale relațiilor internaționale,…

- Mii de salvadorieni au marșaluit vineri (15 septembrie) de Ziua Independenței țarii pentru a-și exprima nemulțumirile impotriva președintelui Nayib Bukele, acuzandu-l ca a incalcat constituția, prin cautarea realegerii, potrivit Reuters. Bukele, al carui prim mandat a inceput in 2019, a declarat in…

- La o acțiune la care a participat inclusiv europarlamentarul Vlad Botoș, USR Botoșani a lansat campania ”Schimba apa!” prin care ofera posibilitatea cetațenilor sa semneze o petiție prin care sa ceara conducerii Consiliului Județean demiterea intregii conduceri de la SC Nova Apaserv SA.

- Politic Domnule Florescu, fiți demn! iulie 21, 2023 11:41 In urma acuzațiilor nereale lansate in spațiul public de vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Florescu, exclus din PNL Teleorman prin votul membrilor BPJ, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal iși exprima public dezacordul…