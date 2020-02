Stiri pe aceeasi tema

- USR Iasi a anuntat ca amana dezbaterea programata, duminica, intre Cosette Chichirau (USR) si Liviu Iolu (PLUS) pentru stabilirea candidatului aliantei USR-PLUS la primarie, in timp ce PLUS afirma ca intrunirea se va tine, chiar si in absenta candidatului USR.Filiala ieseana a USR Iasi a anuntat…

- Deputatul USR Cosette Chichirau s-a intrebat cum comenteaza Ludovic Orban faptul ca Mihai Chirica a fost „mana dreapta” a fostului primar din Iași Gheorghe Nichita, care a fost condamnat la inchisoare cu executare, și ca are probleme de integritate Chirica.Redam integral postarea deputatului…

- "Ca Prim-vicepreședinte PNL Iași, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio ințelegere politica și niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iașului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administrația orașului, ca director…

- Decizia luata de PNL de susținerea a primarului Mihai Chirica pentru un nou mandat la primarie a scos din sarite USR. Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, sustine, ca decizia sustinerii lui Mihai Chirica de catre PNL la Primaria Iasi este in contradictie totala cu pozitia critica a liberalilor…

- Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, sustine, ca decizia sustinerii lui Mihai Chirica de catre PNL la Primaria Iasi este in contradictie totala cu pozitia critica a liberalilor din ultimii ani la adresa edilului iesean.

- Cosette Chichirau a scris pe Facebook ca "deciziile luate la Bucuresti, peste capul iesenilor si doar in interes personal si de gasca, sunt motivul pentru care Iasiul nu isi atinge potentialul de capitala". "Decizia PNL, daca este confirmata, este in contradictie totala cu pozitia PNL Iasi…

- Cosette Chichirau, președintele USR Iași, anunța ca a fost desemnata sa candideze din partea formațiunii politice la Primaria Iași. Candidatul unic al USR PLUS va fi stabilit, însa, în urma unor dezbateri și va fi anunțat în jurul datei de 15 februarie. Aceasta a subliniat ca Iașiul…

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite News.ro.Dupa plecare din presa,…