- Deputatul USR Catalin Drula afirma ca, desi Biroul Electoral Central a decis ca autovehiculele colantate cu mesaje de campanie si/sau figura candidatilor nu sunt permise, un microbuz cu imaginea candidatului PNL Klaus Iohannis si inscriptionat cu sloganul de campanie al acestuia a putut fi vazut la…

- Romania trebuie sa fie condusa de cineva care sa-și doreasca cu adevarat sa schimbe starea lucrurilor din țara, susține liderul Alianței USD PLUS Dan Barna, intr-o postare pe Facebook, punctand ca vrea sa fie președintele care reformeaza statul.„Au trecut trei decenii de cand suntem liberi…

- Mașinile de campanie folosite de USR și pe care apare Dan Barna nu mai pot fi folosite. Biroul Electoral Central (BEC) a decis ca mașinile cu insemnele electorale nu sunt legale in campania electorala pentru prezidențiale și a respins contestațiile USR-PLUS la deciziile Birourilor Electorale Județene…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins, miercuri, contestațiile USR-PLUS la deciziile Birourilor Electorale Județene din Maramureș și Vaslui, care au constatat ca mașinile cu însemnele electorale ale lui Dan Barna nu sunt legale în campania electorala pentru prezidențiale, informeaza Mediafax.Biroul…

- Catalin Drula a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in ultimele saptamani Dan Barna si USR-PLUS au fost tintele acestei campanii de defaimare online, care are surse de finantare neclare. "As vrea sa vorbim in aceasta conferinta de presa despre o retea, o retea de pagini false care…

- Catalin Drula a solicitat Autoritatii Electorale Permanente si Parchetului General sa declanseze anchete pe acest subiect. "In ultimele patru saptamani, Alianta USR PLUS si candidatul la Presedintie, Dan Barna, au fost tintele acestei campanii coordonate, o campanie mascata, cu surse de finantare…