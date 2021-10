Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Vainer, fost Președinte al Federației Comunitaților Evreiești din Romania și deputat in Parlamentul Romaniei a incetat din viața, anunța ambasadorul Israelului David Saranga. „Am aflat cu mare tristețe vestea decesului Dr. Aurel Vainer, fost Președinte al Federației Comunitaților Evreiești din…

- PSD si PNL vor "sa forteze din nou" votul pentru Legea Romexpo", prin care ar urma sa fie transferate, cu titlu gratuit, 46 hectare de teren catre Camera de Comert, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, avertizeaza USR-PLUS.Potrivit USR-PLUS:La prețul pieței, statul român…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a semnat un Memorandum de Ințelegere cu reprezentanții Centrului Uniunii Europene pentru IMM-uri (EU SME Center), in scopul sprijinirii companiilor romanești care doresc sa acceseze piața din China. Acest Memorandum reprezinta o premiera, fiind primul…

- Romexpo, impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, organizeaza, in perioada 27 - 31 octombrie, INDAGRA 2021 - cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, conform agerpres. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, va face miercuri un tur al targului, pornind de la standurile AM PNDR, AFIR…

- Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, a fost surprins de co-președintele AUR, George Simion, cand fuma in Parlament intr-un spațiu inchis, acest lucru fiind interzis. Pe imaginile filmate de Simion și postate pe contul sau de Facebook se vede cum Fenechiu vorbea la telefon și a incercat sa-și ascunda țigara…

- CARAS-SEVERIN – Astazi, ne-a mai parasit unul dintre ziariștii care au pus bazele presei de dupa decembrie 1989 – PETRU BUZZI! Peruti cum ii spuneam noi, colegii de redacție. Peste doua luni, la 18 decembrie 2021, ar fi implinit 70 de ani, ne-ar fi adunat in jurul lui, cum a facut-o in alți ani, și-ar…

- Blocata de majoritatea PNL și PSD, moțiunea de cenzura este acum analizata la Curtea Constituționala. Guvernul a reclamat Parlamentul ca nu a informat la timp despre depunerea documentului, iar șefii Senatului și Camerei se apara. Decizia Curții ar putea veni doar dupa congresul PNL, mult prea tarziu…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) anunta parafarea unui Memorandum de colaborare cu Oficiul National al Viei si Vinului din Republica Moldova cu scopul organizarii de activitati promotionale comune in piete de interes din Orientul Indepartat, pe continentul american sau pe alte piete…