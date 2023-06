Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un proiect de lege inițiat de deputații USR Oana Murariu și Adrian Wiener, se propune instituirea unui nou mecanism de raspundere civila pentru malpraxisul medical. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatații aduce o schimbare completa…

- Deputatul USR Adrian Wiener a declarat marti ca a depus la Parlament un proiect de lege prin care se interzic reclama, promovarea si campaniile de sponsorizare pentru toate produsele din tutun, inclusiv pentru tutunul incalzit, informeaza Agerpres. „Vreau sa va vorbesc despre o lege care isi propune…

- Deputatul USR Adrian Wiener a anuntat, marti, ca a depus la Parlament un proiect de lege prin care se interzic reclama, promovarea si campaniile de sponsorizare pentru toate produsele din tutun, inclusiv pentru tutunul incalzit.

- Deputatii REPER au depus in Parlament un proiect de lege pentru reformarea aparatului administrativ al statului prin scaderea numarului de secretari de stat, plafonarea numarului de demnitari si angajarea pe baza de competente si experiente profesionale. Propunerea legislativa a fost depusa, in contextul…

- Deputatul Tudor Benga a anunțat ca a depus in Parlament, miercuri, un proiect de lege pentru reoganizarea administrativa a țarii, care stabilește 12 județe, praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru comune.

- Deputatul Tudor Benga a anuntat, miercuri, ca a depus in Parlament un proiect de lege pentru reorganizarea teritorial-administrativa a tarii, care stabileste 12 judete, praguri de 10.000 de locuitori pentru orase si 5.000 pentru comune.Reforma teritorial-administrativa ar putea schimba harta Romaniei.…

- Șeful PSD a anunțat depunerea in Parlament a unui proiect de lege care interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor romanești comercializate. Totodata, Ciolacu a susținut ca astfel de produse venite din import trebuie expuse separat in magazine.

Cine nu-și platește amenzile ar putea ramane fara permis! Se pregatește modificarea legislației Ar putea fi o adevarata lovitura pentru conducatorii auto din Romania! Șoferii care nu-și platesc amenzile ar…