Ușoară apreciere a leului față de principalele valute Debutul ultimei saptamani din aprilie a fost pozitiv pentru leu, care s-a apreciat fața de principalele valute. Vineri, agenția Fitch a confirmat ratingul suveran al Romaniei la „BBB minus" cu perspectiva negativa, nota care ne plaseaza la limita de jos a pragului „recomandat pentru investiții". Decizia se datoreaza starii grave in care se gasesc deficitul bugetar și cel […]

