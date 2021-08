Ushishir, Insulele Kurile Ushishir (anterior, de asemenea, Usishir; pe harta rusa din 1745 - Kozel și Koza) sint insulele din grupul de mijloc a Insulelor Kurile. Acestea fac parte din punct de vedere administrativ din districtul orașului Kurilsky de Nord din regiunea Sahalin. In prezent, ele sint nelocuite, deși ainu in trecut aici mereu traiau și a desfașurat activitați economice. Continuare: ecology.md Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea sa construiasca 51 de infrastructuri militare suplimentare pe Insulele Kurile - un teritoriu revendicat de catre Japonia -, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de agentia rusa oficiala de presa Tass, relateaza Reuters.

- Rusia planuieste sa construiasca inca 51 de facilitati militare in Insulele Kurile, a anuntat agentia TASS citand o declaratie facuta luni de ministrul apararii Generalul Serghei Soigu - transmite Reuters. O parte a lantului este revendicata de Japonia, iar disputa teritoriala asupra unora…

- Rusia planuieste sa construiasca inca 51 de facilitati militare in Insulele Kurile, a anuntat agentia TASS citand o declaratie facuta luni de ministrul apararii Generalul Serghei Soigu - transmite Reuters. O parte a lantului este revendicata de Japonia, iar disputa teritoriala asupra unora dintre insule…

- Moscova vrea sa imbunatateasca infrastructura de comunicatii din nordul indepartat, unde si-a extins prezenta militara si dezvolta Ruta din Marea Nordului, pentru a deveni o cale maritima majora. Cablul, care ar trebui instalat pana in 2026, va avea o lungime de 12.650 de kilometri, de-a lungul coastei…

- Autoritațile ruse examineaza posibilitatea introducerii unui regim de zona vamala de liber-schimb in Insulele Kurile, a declarat luni premierul rus, Mihail Misustin, potrivit Agentiei de presa TASS. „Astazi examinam, in primul rand, posibilitatea introducerii in teritoriu a unui regim vamal…

- Japonia a cerut Rusiei eliberarea celor 14 membri ai echipajului unui vas de pescuit sechestrat saptamana trecuta, a declarat joi un inalt responsabil japonez, afirmand ca nava opera in perfecta legalitate, potrivit France Presse. Nava Eiho Maru nr.172 a fost retinuta de catre Rusia in largul…

- Nimic nou in documentele publicate de agenția japoneza de presa Kyodo referitoare la un posibil transfer, de catre Uniunea Sovietica, a unei parți din Insulele Kurile, a declarat, pentru cotidianul ”Izvestia”, șeful Catedrei de Diplomație a Institutului de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova…

- Un crab de cea mai rara culoare a fost prins in Insulele Kurile. Despre acest lucru a anunțat Sakhalin.info. Pescarii filmat captura neobișnuita pe video. In videoclip se vede ca unul dintre crabii prinși in apropierea insulei Shikotan nu era maro, ca frații sai, ci albastru aprins deasupra și alb in…