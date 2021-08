Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) a invins-o pe Camila Giorgi (29 de ani, 36 WTA), scor 6-4, 7-6(3), și s-a calificat in turul secund de la US Open 2021. Mats Wilander a remarcat progresul facut de romanca la serviciu. Cronica meciului Simona Halep - Camila GiorgiIn turul secund, Simona Halep o va infrunta…

- Simona Halep, calificata în turul doi dupa ce a învins-o în doua seturi pe Camila Giorgi, și-a aflat urmatoarea adversara de la US Open.Halep (13 WTA și favorita 12) se va duela cu Kristina Kucova (111 WTA, venita din calificari). În primul tur, sportiva din Slovacia a trecut…

- CFR Cluj este prima echipa romaneasca ce va participa in grupele Conference League, cea mai noua competiție inter-cluburi inființata de UEFA. Campioana Romaniei face parte din Grupa D, alaturi de echipa olandeza AZ Alkmaar, formația ceha Jablonec si de gruparea daneza Randers, potrivit tragerii la sorti…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Jessica Pegula in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.114.989 de dolari, dupa ce americanca a trecut, marti, de Camila Giorgi (Italia) cu 6-2, 6-2. Pegula (27 ani, 30 WTA) a obtinut…

- Simona Halep (13 WTA) s-a calificat in turul secund la turneul WTA 1000 de la Cincinnati, dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (44 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-1. La finalul confruntarii, Halep a declarat ca a avansat in turul doi al competiției, cu multa dificultate. “A fost un meci dificil, mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a obtinut prima sa victorie dupa o pauza de trei luni si jumatate, 6-4, 3-6, 6-1 cu poloneza Magda Linette, marti, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.114.989 de dolari, informeaza AGERPRES . Halep nu a mai…

- Simona Halep (locul 14 WTA si cap de serie 12) s-a calificat in turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Cincinnati. In runda inaugurala, jucatoarea romana de tenis a trecut de poloneza Magda Linette (locul 43 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-1. In setul secund, la scorul de 4-1 pentru Linette, Halep…

- Irina Bara, locul 116 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul WTA 250 de la Gdynia (Polonia).Bara a trecut în runda inaugurala de italianca Federica Di Sarra (287 WTA, venita din calificari), scor 6-3, 1-6, 7-5. Meciul a durat doua ore și 38 de minute.Di Sarra a eliminat-o…