Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni ca UE trebuie sa evite inlocuirea dependentei fata de gazul si petrolul rusesc cu dependenta fata de sursele de materii prime necesare bateriilor destinate dezvoltarii energiilor regenerabile si care in prezent provin in principal din China, relateaza agentia EFE. ”Trebuie sa evitam caderea in aceeasi dependenta cum este cu petrolul si gazul. Nu trebuie sa substituim vechile dependente cu altele noi”, a indicat Ursula von der Leyen in interventia sa la Forumul Strategic care se desfasoara in orasul sloven Bled. Ea a semnalat…