- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. La summit participa și Klaus Iohannis.''Tocmai…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters, citata de Agerpres.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va intra in autoizolare pana marti pentru ca a participat la o intalnire cu o persoana cu test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.