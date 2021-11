Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i a transmis felicitari lui Nicolae Ciuca pentru investirea in functia de prim ministru al Romaniei."Felicitari NicolaeCiucapentru investirea in functia de prim ministru Vom lucra impreuna cu noul guvern roman pentru a gasi solutii impotriva pandemiei…

- In mesajul in limba romana, Ursula von der Leyen ii transmite noului premier și ca spera intr-un parteneriat bun pentru aplicarea PNRR. „Felicitari @NicolaeCiuca pentru investirea in funcția de prim ministru! Vom lucra impreuna cu noul guvern roman pentru a gasi soluții impotriva pandemiei și pentru…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat joi pe Nicolae Ciuca pentru investirea in functia de prim-ministru al Romaniei si a transmis ca va lucra cu noul guvern pentru a gasi soluții impotriva pandemiei și pentru a implementa PNRR, informeaza Agerpres . Ursula von der Leyen a postat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat joi pe Nicolae Ciuca pentru investirea in functia de prim-ministru al Romaniei, anunța Agerpres. ”Vom lucra impreuna cu noul guvern roman pentru a gasi solutii impotriva pandemiei si pentru a implementa planul national de redresare si…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat joi pe Nicolae Ciuca pentru investirea in functia de prim-ministru al Romaniei, anunța Agerpres. ''Vom lucra impreuna cu noul guvern roman pentru a gasi solutii impotriva pandemiei si pentru a implementa planul national de redresare…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, luni, la București, in contexul creșterii prețurilor la energie, ca acest fenomen este unul global și a explicat care sunt motivele. Totodata, Von der Leyen a spus ca energia regenerabila este o componenta a acestor costuri, iar prețurile…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primita, luni, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au avut convorbiri tete-a-tete. In continuare, von der Leyen va avea o intrevedere cu premierul Florin Citu. In finalul vizitei,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primita, luni dupa-amiaza, de catre președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Șefa Comisiei Europene se afla la București in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU. Ea va prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si…