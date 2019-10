Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea ca Ursula von der Leyen sa devina în acest an presedinte al Comisiei Europene depinde de capriciile politicii românesti, pentru ca evolutiile din România afecteaza calendarul preluarii mandatului de viitorul executiv al Uniunii Europene, comenteaza marti politico.eu,…

- ''In ceea ce a fost o sincronizare groaznica pentru Von der Leyen, in aceasta luna guvernul roman a cazut dupa ce premierul social-democrat Viorica Dancila a pierdut votul de incredere din partea parlamentului. In absenta unui guvern cu atributii depline, nu exista cineva care sa nominalizeze un…

- Melania Gabriela Ciot, nominalizata alaturi de Dan Nica pt comisar european Întrevederea prim-ministrului Viorica Dancila (dr) cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stg). Foto: Arhiva. Social-democratii aflati la guvernare în România au nominalizat-o…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan o acuza pe Viorica Dancila ca susținerea in continuare a candidaturii Rovanei Plumb pentru Comisia Europeana afecteaza reputația internaționala a Romaniei. ”Pentru pesediști legaturile dintre membrii clanului sunt mai importante decat reputația internaționala a Romaniei.…

- Deputatul USR Cristian Seidler a afirmat ca votarea moțiunii de cenzura a devenit ”un act de igiena”, dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat ca iși menține sprijinul pentru Rovana Plumb și pentru candidatura acesteia pentru postul de comisar european. ”Iata o doamna neconflictuala dar total iresponsabila.…

- Declarație neașteptata a ambasadorului român la Londra dupa ce Rovana Plumb a fost propusa oficial comisar european la Transporturi. Dan Mihalache susține ca a fi în executivul de la Bruxelles „nu este un concurs de competențe sau de aptitudini”, ci „o chestiune de negociere…

- Ce portofolii de comisari vor primi țarile membre UE Întrevederea prim-ministrului Viorica Dancila (dr) cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stg). Foto: gov.ro. La Bruxelles, președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza sa anunțe astazi…

- Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, ar fi respins cele doua propuneri trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, relateaza EurActiv.com. Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe,…