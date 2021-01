Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri Covid in interiorului blocului comunitar sa inregistreze in avans orice export al dozelor in țari terțe, dupa ce AstraZeneca a anunțat in mod neașteptat ca va reduce semnificativ livrarile in blocul comunitar pentru primul trimestru,…

- Aprobarea UE pentru vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 este așteptata vineri. Eventualul acord ar crește semnificativ disponibilitatea vaccinurilor. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Agenția Europeana a Medicamentului…

- India a aprobat vaccinul COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si universitatea Oxfod, deschizand drumul pentru o uriasa campanie de imunizare in a doua cea mai mare tara din lume, relateaza sambata Reuters. Ministrul informatiei Prakash Javadekar a declarat sambata presei ca vaccinul a fost aprobat de…

- Aproape 140.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech in prima saptamana a campaniei de imunizare, a informat miercuri ministrul responsabil cu acest program, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Vaccinul a fost aprobat in urma cu doua saptamani…

- AstraZeneca se asteapta ca patru milioande doze sa fie disponibile in Marea Brtanie pana la sfarsitul anului, iar ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock preconizeaza ca vaccinul va fi disponibil inainte de Craciun. ”Am cerut in mod oficial organismului de reglementare sa evalueze vaccinul AstraZeneca,…

- CE va achiziționa 160 de milioane de doze de vaccin COVID-19 și de la Moderna. UE mai are contracte cu Pfizer/BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson și Sanofi/GSK Comisia Europeana va semna miercuri un acord cu compania farmaceutica americana Moderna pentru pana la 160 de milioane de doze…

- Un nou vaccin anti-COVID-19 este gata – de data aceasta este vorba despre vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford. Astfel, AstraZeneca urmeaza sa produca pana la finalul anului 200 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford, potrivit directorului de operațiuni al companiei,…

- Comisia Europeana va autoriza marti un acord cu compania CureVac pentru rezervarea a 405 milioane de doze din potentialul sau vaccin împotriva COVID-19, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. Sefa executivului…