Ursul care obișnuia să vină în Târgu Mureș a fost capturat Autoritațile din Tg.Mureș anunța ca a fost capturat ursul care a fost vazut de mai multe ori pe strazile orașului. Animalul va fi eliberat intr-o padure, anunța Mediafax. Ursul a fost capturat cu ajutorul unei capcane. Aceasta a fost instalata de specialiști pe una dintre rutele ursului. „Am reușit sa prindem ursul care, in ultima perioada, cobora frecvent in oraș. Ursul este un mascul tanar in varsta de 3-4 ani si a intrat in capcana pusa de experții Asociației Grupului Milvus și ai Asociației de Vanatoare Turul in timpul nopții”, a anunțat, pe Facebook, primarul orașului Tg.Mureș,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

