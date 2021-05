Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Emanuel din Liechtenstein, acuzat de reprezentanții Agent Green, dupa ce l-a ucis pe Arthur, cel mai mare urs din Romania, intr-o padure din Covasna. Acuzațiile sunt cu atat mai grave cu cat prințul strain trebuia sa elimine o ursoaica cu pui care a facut probleme la unele ferme din Ojdula,…

- Celica Nistor, o incondeietoare renumita din Botosani, a reusit sa faca din coaja de ou adevarate bijuterii ale artei populare. Botosaneanca realizeaza inele, cercei si pandative cu modele traditionale speciale.

- O minune a naturii in Romania a fost vazuta de specialistii de la Protectia Mediului pe iazurile din Botosani. Este vorba despre barza neagra o pasare rara care cu greu poate fi vazuta, fiind o specie retrasa.

- Filmul DAU. Natasha, premiat cu Ursul de Argint la Berlin, va fi lansat, in premiera nationala, pe TIFF Unlimited, potrivit Agerpres. "DAU. Natasha, controversatul film care a castigat un Urs de Argint si a facut valuri la Berlin anul trecut, va fi lansat de Transilvania Film in premiera in Romania…

- Apariția urșilor printre turiști a devenit un obicei periculos in stațiunile de munte din Romania, motiv de ingrijorare pentu toata lumea. Un schior a fost alergat ieri de un urs pe o partie l din Predeal, preț de mai multe minute. Deși a incercar sa-l alunge, ursul se indrepta cu mai mare viteza catre…

- Marius Croitoru (40 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a explicat la GSP Live cum s-a acomodat in Romania mijlocașul Mahmoud Al-Mawas (28 de ani). Starul sirian a semnat cu FC Botoșani in aceasta iarna, dar frigul din Romania i-a cauzat mari batai de cap acestuia. Croitoru dezvaluie ca fotbalistul…