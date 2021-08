Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari si civili harghiteni continua sa intervina, luni dimineata, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din comuna Corbu, unde zeci de gospodarii au fost afectate de ape. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, se actioneaza…

- O mașina de la salubrizare a accidentat mortal, joi, o persoana care era intinsa pe carosabil, pe DN 5 București - Giurgiu, la ieșirea din localitatea Calugareni, pe sensul catre comuna Adunații Copaceni, din județul Giurgiu, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Aproximativ 6.000 de consumatori din municipiile Gheorgheni si Miercurea Ciuc au ramas fara curent electric din cauza vremii nefavorabile iar o anexa gospodareasca a luat foc in localitatea Subcetate, dupa ce a fost lovita de trasnet, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de ceața, valabila in județul Harghita pana la ora 09.00. Zonele vizate de avertizare din județul Harghita sunt Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni,...

- Un barbat de 53 de ani din judetul Harghita, Romania, a fost atacat, duminica, de un urs, el fiind transportat la Spitalul de Urgenta din Miercurea Ciuc si supus unei interventii chirugicale. Acesta este al doilea atac al unui urs in ultimele zile, in acest judet, scrie hotnews.ro.

- Barbatul de 54 de ani a fost atacat de urs, in plina zi, la o ferma din localitatea Sacel. Cațiva oameni care l-au gasit ranit au sunat la 112, iar victima a fost dusa la spital cu ambulanța. Avea rani grave in zona pieptului și a fost operat de urgența.Un caz tragic s-a petrecut și in județul Cluj.…

- O femeie a fost lovita mortal de un autoturism, vineri dimineata, pe DN 73, pe raza localitatii Micesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Arges. "Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 74 de ani, din Bucuresti,…