Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in stațiunea Baile Tușnad! Localnicii sunt terorizați de urșii infometați care coboara in oraș in cautare de mancare. Jandarmii harghiteni au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi pentru indepartarea unor ursi. Un animal a fost vazut intrand intr-o pensiune din Baile Tusnad,…

- Jandarmii harghiteni au intervenit miercuri noaptea pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tușnad. Localnici au anunțat ca unul dintre ei a patruns intr-o pensiune din oraș, unde a provocat stricaciuni, iar un altul a spart ușa unui magazin și a intrat, potrivit unui comunicat transmis de Jandarmeria…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in cursul noptii de miercuri spre joi, sa intervina pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata intr-o pensiune, un magazin, dar si pe strazile din statiune. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati sa intervina miercuri noaptea pentru indepartarea unor ursi, unul intrand intr-o pensiune din Baile Tusnad, unde a provocat stricaciuni, iar un altul a intrat intr-un magazin din aceeasi localitatea. In timpul patrularii pe strazile din localitate, jandarmii au…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea ursilor care continua sa vina in zonele locuite, la numarul de urgenta 112 fiind primite patru apeluri care semnalau prezenta animalelor salbatice in Cadaciu Mare, Leliceni si Baile Tusnad. Biroul de presa…

- Jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea unor ursi din orasele Toplita si Baile Tusnad, prezenta unui animal fiind semnalata chiar intr-un restaurant. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a fost vorba de…

- Jandarmii din Harghita au avut un program plin la sfarșitul saptamanii. Aceștia au intervenit de cinci ori pentru indepartarea urșilor din orașele Toplița și Baile Tușnad. Prezența animalelor a fost semnalata la numarul de urgențe 112 de catre cetațeni. Jandarmii au intervenit pentru indepartarea urșilor…

- Un sofer a fost ranit, azi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a fost lovit de un tren care circula pe relatia Brasov – Miercurea-Ciuc la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere, din Baile Tusnad. Potrivit Biroului de Presa al IPJ Harghita, soferul, de 40 ani, era singur in autoturism…