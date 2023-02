Urs filmat când zburda liber, noaptea, pe străzile din Sibiu (VIDEO) Orașele de la munte sunt des vizitatea noaptea de urși, aceștia preferand mai ales gunoaiele din spatele blocurilor. Insa, in plin centrul Sibiului, un urs la plimbare inca reprezinta o raritate. Un sibian a filmat, luni seara, un pui de urs care alerga pe strazile din orașul de pe Cibin. Autoritațile au emis un mesaj RO-Alert prin care le cereau oamenilor sa nu se apropie de animalul salbatic, relateaza Ora de Sibiu și Turnul Sfatului. Dupa ce mai multe persoane au apelat numarul unic de urgența 112, in zona Rampa Ștefan cel Mare din Sibiu au fost mobilizate un echipaj SMURD, pentru a raspunde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

