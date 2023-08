Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Ploiești, Andrei Volosevici, a anunțat ca va propune ca Primaria Ploiesti sa cumpere doua drone cu termoviziune pentru capturarea și relocarea urșilor care ajung din ce in ce mai des in oraș. Autoritatile din Ploiesti au supravegheat, in noaptea de sambata spre duminica, timp de mai multe…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, sambata, in jurul orei 5 dimineața, intr-un cartier de la periferia municipiului Ploiesti. Autoritatile care s-au deplasat de urgenta in zona si au cautat inclusiv cu o drona nu au gasit animalul. Acesta va fi cautat dupa lasarea intunericului cu o drona dotata cu…

- UPDATE: Tanarul a fost gasit mort (spanzurat) la 200 metri de cabana de vacanța a familiei. Știrea inițiala: SPJ Salvamont Maramureș participa la o noua acțiune de cautare, de data aceasta in zona Repedea, acolo unde un tanar de 20 de ani este de negasit. ”Alarma in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures…

- Un urs a fost vazut in noaptea de sambata spre duminica pe o strada din nordul Ploiestiului, iar populatia a fost avertizata prin mesaj Ro-ALERT de prezența acestuia, a transmis ISU Prahoba.„S-a transmis mesaj Ro-Alert - urs pe strada in Ploiești, str. Gageni. A fost alocat un echipaj SMURD”, au anunțat…

- Un barbat de 35 de ani este acuzat ca, timp de aproape un an, a furat in mod repetat bunuri si bani din apartamentului unei prietene, inculpatul fiind cautat si de autoritatile germane pentru savarsirea a 66 de infractiuni, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, potrivit Agerpres.Conform…

- Nr. 234 din 18 iulie 2023 BULETIN DE PRESA In timp ce era cautat de autoritatile germane, comitea infractiuni si pe teritoriul Romaniei Un barbat de 35 de ani este cercetat de politistii din Moinesti pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Acesta este in Arestul I.P.J.Bacau. La data de 12 iulie…

- Cautat acum de forțele de ordine din toata țara, barbatul are antecedente serioase, spun surse din ancheta. Pe langa condamnarea pentru șantaj și amenințari cu moartea, el ar fi incendiat in trecut mașini ale poliției și ar fi fost cautat pentru furturi comise in strainatate. Rafuiala cu focuri de…

