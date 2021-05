Stiri pe aceeasi tema

- Spania intra de maine in prima faza de relaxare a restrictiilor, o data cu expirarea starii de urgenta, pe care guvernul nu doreste s-o prelungeasca. Masurile difera de la regiune la regiune, dar masca ramane obligatorie peste tot. Daca Valencia si Insulele Baleare pastreaza carantina nocturna, madrilenii…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, vineri, ca vaccinarea este singura cale de ieșire din pandemie, iar restricțiile și starea de alerta ar putea fi ridicate daca va merge bine campania de vaccinare și se vor vedea rezultatele. Șeful statului a &

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta, joi seara, ca a contestat la Curtea de Apel Bucuresti restrictiile impuse de Guvern in timpul starii de alerta, fiind vizate inclusiv inchiderea scolilor, obligativitatea purtarii mastii la orele de curs si programul magazinelor. ”Carantina nationala,…

- Incepand de astazi, 13 aprilie a.c., starea de alerta se prelungește in toata Romania pentru inca 30 de zile, adica pana pe 12 mai. La jumatatea lunii viitoare, țara noastra indeplinește un an de la instituirea starii de alerta, impusa in contextul pandemiei de coronavirus. In acest sens, romanii vor…

- Ministerul spaniol al Sanatatii si autoritatile regionale au cazut de acord miercuri seara ca vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si compania AstraZeneca sa fie administrat doar persoanelor cu varste mai mari de 60 de ani, potrivit RTVE. Potrivit unei surse prezente miercuri…

- Spania va ridica la 30 martie restrictiile in vigoare din decembrie la sosirile din Regatul Unit, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a guvernului, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Prelungirea restrictiilor se mentine cu Africa de Sud si Brazilia'' pana la 13 aprilie, ''dar nu si cu Regatul Unit'',…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca autoritatile vor prelungi in aceasta saptamana starea de alerta si ca restrictiile de circulatie de noapte vor fi aplicate, cel mai probabil, de la ora 22.00. „Starea de alerta va fi prelungita in aceasta saptamana din cauza numarului relativ mare de imbolnaviri…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca autoritatile nu au in vedere un "lockdown" de Pasti, iar starea de alerta va fi prelungita saptamana aceasta. El a adaugat ca restrictiile de circulatie pe timp de noapte ar putea intra in vigoare mai devreme, la ora 22,00, fata de ora 23,00, cum este in…