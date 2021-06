Stiri pe aceeasi tema

- Probele scrise ale Examenului de evaluare naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a vor avea loc in zilele de 22 iunie 2021, la Limba și literatura romana și 24 iunie 2021, la Matematica, in formeaza Inspectoratul Școlar Județean Suceava. In județul Suceava sunt inscriși pentru a susține aceste probe…

- Regulile dupa care se va desfașura evaluarea naționala din perioada 22-25 iunie 2021 au fost publicate sub forma unui ghid de Ministerul Educației. Noutațile examenului pentru absolvenții de clasa a VIII-a din acest an țin de organizare și de derularea efectiva. Intrarea elevilor in școli se va face…

- Ghidul conține informații utile despre condițiile de examen (detalii de natura organizatorica & sanitara) și despre desfașurarea propriu-zisa a probelor scrise. De asemenea, sunt incluse informații despre modalitatea de evaluare a lucrarilor (contestații), dar și sfaturi privind organizarea timpului…

- Probele de competențe de la Bacalaureat 2021 se echivaleaza, nu se mai susțin, anunța oficialii Ministerului Educației. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Marți, 18 mai, elevii claselor a IV-a din Cluj vor susține prima proba scrisa a examenului de Evaluare Naționala, la disciplina Limba româna. Miercuri, 19 mai, se va desfașura proba scrisa la Matematica, iar elevii care studiaza în limba minoritaților…

- Probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale și intr-o limba straina din calendarul de bacalaureat 2021 nu se vor mai susține in acest an, ci vor fi echivalate, așa cum s-a intamplat anul trecut, potrivit unui proiect de…

- 2.085 de elevi de clasa a VIII-a au participat luni, 29 martie, la prima proba a simularii de la Evaluarea Naționala in Timiș. In județ sunt 4.400 de elevi de clasa a VIII-a, iar cei care au lipsit sunt majoritari din zona aflata in carantina. Un elev din Recaș a fost eliminat pentru ca a incercat sa…

- Elevii din localitațile aflate in carantina nu vor putea susține probele pentru Simularile Naționale și Bacalaureat. Sunt aproximativ 7500 de elevi din intraga țara, dupa cum a declarat, duminica seara, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Acesta a precizat pentru Antena 3 ca este vorba de 78 de licee…