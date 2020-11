Urmează noi restricții la periferia Capitalei: Două localități din Ilfov ar putea intra în carantină Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Ilfov urmeaza sa ia zilele urmatoare o decizie referitoare la carantinarea mai multor localitați din jurul Bucureștiului. DSP Ilfov propune ca, incepand de joi seara, comunele Berceni și Clinceni sa fie plasate in carantina, in condițiile in care in aceste doua localitați rata de infectare cu noul coronavirus a depașit 10/1.000 de locuitori. DSP a inaintat propunerea catre autoritațile județene. Decizia ar urma sa fie luata zilele urmatoare de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Ilfov. Situația este cel puțin ingrijoratoare avand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

