In spațiul public s-a vehiculat ideea conform careia dupa alegerile locale care au loc, duminica, 27 septembrie, s-ar putea reinstitui masura carantinei pe teritoriul Romaniei. Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat in cadrul unei conferințe de presa despre acest scenariu. „Nu vad motive pentru o situație in care cetațenii sunt obligați sa stea la domiciliu, dar vedem cum numarul de infectari e in creștere. Noi putem stopa raspandirea epidemiei daca purtam masca, evitam aglomerarile, igiena mainilor", a declarat președintele Klaus Iohannis.