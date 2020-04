Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Solidaritatea Sanitara solicita Ministerului Sanatatii introducerea purtarii mastii chirurgicale si a manusilor ca masura minima de precautie impotriva COVID-19 pentru toti salariatii din spitalele publice. Ei spun ca planul de masuri adoptat de MS nu prevede niciun echipament individual…

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a cerut, miercuri, suplimentarea urgenta a materialelor de protectie pentru personalul medical din judet, kituri pentru operationalizarea echipamentului de testare si teste, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Diana Gasparel.Sursa citata…

- Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o viziera de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosita de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție in acest moment. „Am…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca primele echipamente de protecție achizționate din Serbia ajung marți in Romania, iar acestea vor fi distribuite in funcție de prioritați care vor fi stabilite impreuna cu Ministerul Sanatații.Citește și: Traian…

Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetățean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz. "Situația nu s-a schimbat.…

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anuntat astazi ca numarul redus al echipamentelor de protectie este o problema mondiala. „Am avut discutii si cu colegi din SUA care ne-au zis ca au nevoie de stocuri si calculeaza ca au nevoie de mai mult. Acelasi lucru, colegii din Italia…

