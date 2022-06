Următorul capitol Final Fantasy VII se numeşte Rebirth şi va sosi în 2023 Final Fantasy VII isi continua povestea pe console odata cu lansarea celui de-al doilea capitol din poveste, „Rebirth”. Acesta a fost anuntat pe 16 iunie 2022 in cadrul Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration. Cu aceasta ocazie am primit si un trailer, pe care il vizionati mai jos. Jocul va sosi in exclusivitate pe PlayStation 5 si va fi disponibil din iarna lui 2023. Cel mai bun lucru la Rebirth e faptul ca vom iesi in sfarsit din orasul Midgar. Il vedem si pe protagonistul Cloud Strife alaturi de Sephiroth in niste scene misterioase. Apare si momentul legendar cand Cloud este transportat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

