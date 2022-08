Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul belgian al energiei a avertizat ca țarile UE se vor confrunta cu cinci pana la 10 ierni ingrozitoare daca nu se face nimic pentru a reduce prețul gazelor naturale. Declarația vine intr-o perioada in care tot mai multe state cer introducerea unui plafon la nivelul UE pentru prețul gazului și…

- Prețul de piața al energiei electrice trebuie sa scada din nou și trebuie decuplat de gaz pentru a-l aduce mai aproape de costurile reale de producție, a cerut cancelarul austriac Karl Nehammer care a anunțat ca susține un plafon la nivelul Uniunii Europene pentru prețurile la energie electrica, potrivit…

- Germania si-a asigurat marti angajamentul importatorilor importanti de gaze de a mentine aprovizionarea cu GNL a doua terminale plutitoare, in aceasta iarna, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilul rusesc, in timp ce Moscova a avertizat ca preturile gazelor ar putea creste in continuare,…

- Gigantul rus de stat Gazprom a anunțat marți ca prețul gazelor din Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția proprie a companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, relateaza…

- Țarile nordice și Germania au dat semne de divizare luni, la Oslo, in legatura cu limitarea vizelor turistice acordate rușilor, ca reacție la invazia din Ucraina. Masura, susținuta de Helsinki, intampina rezistența la Berlin, potrivit Le Monde. „Rușii obișnuiți nu au inceput razboiul, dar, in același…

- Problema energiei este o chestiune fundamentala de securitate, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Preturile le energie cresc in fiecare tara, se tripleaza in multe tari,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Kievul s-a aratat miercuri putin convins de explicatii ale fostului cancelar Angela Merkel, care si-a aparat politica de apropiere fata de Rusia, in pofida invaziei si razboiului ruse in Ucraina, relateaza AFP. Angela Merkel, care s-a retras din politica dupa ce a condus timp de 16 ani prima economie…