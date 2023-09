Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la serviciul militar al Direcției s-ar afla la momentul difuzarii acestei știri la sediul ISU Dambovița de unde ar ridica documente in cadrul dosarului penal de abuz in serviciu deschis de aceasta structura dupa exploziile din Crevedia, afirma pentru autorul acestui material surse…

- Un barbat din judetul Botosani este cercetat penal dupa ce a provocat scandal si si-a amenintat sotia si copiii cu acte de violenta, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, barbatul in varsta de 48 de ani a fost calmat…

- Este posibil ca perchezitiile informatice in acest dosar sa aiba loc la jumatatea acestei saptamani. Ele reprezinta, de altfel, un pas extrem de important in aceasta ancheta pentru ca le va permite procurorilor sa adauge probe noi la dosar. In primul rand, le va arata exact anchetatorilor cum functiona…

- Scandal in toata regula, miercuri seara, in parcarea unei sali de nunți, in Calea Lugojului din Timișoara. Polițiștii și jandarmii au intervenit dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie la o nunta de romi. Din primele informații de la fața locului, implicați in incident sunt membri ai doua clanuri…

- „Tot acest așa zis-ul „scandal de spionaj” este doar un motiv pentru o decizie, demult luata, privind reducerea numarului de diplomați ruși in Moldova”. Astfel a comentat Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov, decizia de echivalare a personalului diplomatic și tehnico-administrativ al Federației…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov, impreuna cu procurorii DIICOT desfasoara joi 23 de perchezitii in Bucuresti si in Ilfov intr-un dosar de inselaciune in care prejudiciul adus persoanei vatamate este de aproximativ 28.000.000 de lei, informeaza News.ro.”Astazi,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea-Ciuc a deschis un dosar penal pentru distrugere și profanare de morminte dupa ce organizația Calea Neamului a amplasat 150 de cruci de lemn in cimitirul de la Valea Uzului, pe 8 iulie, conform ziarului Kronika, citat de g4media.ro. Procurorii au inițiat procedurile…

- Inculpatii in calitate de administratori in fapt ai unei societati comerciale, in mod repetat, au evidentiat in actele contabile sau in alte documente legale, cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, dar si operatiuni fictive de achizitie cereale de la 11 furnizori, dintre care unii de tip "fantoma",…