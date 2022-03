Urmăriți până la intrarea în Timișoara după ce nu au oprit la semnalul polițiștilor. De la ce a pornit totul Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala au fost sesizați, astazi, ca mai multe persoane ar fi executat o lucrare la un imobil din localitatea Ianova, iar la finalizarea acesteia au solicitat o alta suma de bani decat cea stabilita inițial cu proprietarul imobilului. Cand au ajuns la fața locului, muncitorii au plecat . Polițiștii au efectuat […] Articolul Urmariți pana la intrarea in Timișoara dupa ce nu au oprit la semnalul polițiștilor. De la ce a pornit totul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

