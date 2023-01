Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Brasov condamnat definitiv la inchisoare cu executare a fost prins de catre jandarmii brasoveni chemati sa intervina in cazul unui caine agresiv, lasat liber pe o strada din municipiu. Inainte de sosirea echipajului Jandarmeriei, animalul a fost vazut urcand intr-o masina, acolo unde a…

- Un barbat care se sustragea de la executarea unei pedepse cu inchisoarea a fost depistat de jandarmii brasoveni, duminica, datorita cainelui acestuia, noteaza agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O clipa de neatenție putea sa tulbure fericirea și liniștea unei familii… In cursul zilei de ieri, in timp ce efectuau serviciu de patrulare in proximitatea parcului Lunca Argeșului din Pitești, jandarmii argeseni au fost abordați de o mama speriata care nu iși mai gasea copilul. Acesta se plimba cu…

- Un barbat a incercat sa se autoincendieze in data de 2 ianuarie in fața Primariei Ramnicu Valcea. Atunci, in jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmerie a salvat, in ultima clipa, viata unui barbat care se pregatea sa se autoincendieze. Oficialii Jandarmeriei spun ca dupa ce a ajuns in fata primariei…

- Jandarmii din Galati au intervenit pentru a-l calma pe barbatul care, cel mai probabil, era drogat. Acesta a devenit violent fața de o șoferița, s-a urcat pe o masina, dupa care, tipand, a inceput sa alerge printr-un sens giratoriu, potrivit News.ro . Jandarmeria Galați anunța ca incidentul a avut loc…

- Dupa opt ani de intrerupere, CFR Calatori reintroduce trenurile intercity, incepand cu data de 12 decembrie, cand va intra in vigoare noul mers al trenurilor. Intercity-urile vor circula pe trei magistrale: Brasov – Bucuresti – Constanta (linie partial modernizata pentru viteze de 140-160 km/ora), de…

- Urmarit național – depistat de jandarmii argeșeni Un barbat in varsta de 25 de ani, urmarit național, a fost depistat de jandarmii argeșeni, ieri seara, in centrul municipiului Pitești. Jandarmii aflați in misiune de patrulare pe raza municipiului Pitești, au observat doua persoane intr-un loc retras…

- Locatarul unui bloc din Drobeta Turnu Severin a sesizat, sambata dimineața, la 112 prezența unei vipere in blocul in care locuiește. Ajunși la adresa indicata, jandarmii au gasit aproape de scara din spatele blocului o vipera in lungime de peste 60 cm, care a fost indepartata și ulterior, eliberata…