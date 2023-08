Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Un tanar sofer, in varsta de 26 de ani, aflat baut la volan, nu a oprit la semnalul politistilor la o actiune de control, in comuna Putna. Dupa ce a fost urmarit de catre acestia pe o distanta de aproximativ 500 de metri, a pierdut controlul volanului.

- La data de 8 iulie orele 16.10, patrula de siguranța publica din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza comunei Volovat a efectuat semnal regulamentar de oprire folosind semnalele acustice si luminoase din dotarea autospecialei de poliție, unei…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe DN 7, in apropiere de localitatea hunedoreana Aurel Vlaicu, unde un șofer in varsta de 82 de ani s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Politistii din Olt au urmarit un sofer care nu a oprit la semnal, iar acesta a abandonat autoturismul la un moment dat si a fugit pe camp. Oamenii legii au stabilit ca barbatul nu are permis de conducere si era baut. Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis duminica, printr-un comunicat…

- Un tanar din Fildu de Sus risca inchisoarea pentru ca a condus fara sa dețina permis de conducere și nu a oprit la semnalul polițiștilor. Sambata, 26 mai, pe drumul din satul Fildu de Mijloc, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au depistat in trafic un autoturism condus de un…