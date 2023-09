Stiri pe aceeasi tema

- Camere de supraveghere au surprins momentul cand se rastoarna pe DN 2D mașina furata din Brașov, de un tanar. Va reamintim ca potrivit Biroului de presa al IPJ Vrancea, luni, „25 septembrie 2023, ora 18:29, polițiștii vranceni au fost sesizați de catre polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Un tanar care furase o mașina din județul Brașov a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor din Vrancea și, pe fondul vitezei excesive, a facut praf mașina, rasturnandu-se cu ea pe un camp.

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea.Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- Vineri, B. Dumitru, de 73 de ani, din Izvoarele Sucevei, in timp ce conducea autoutilitara Mercedes-Benz pe drumul auto forestier Cununa, deschis circulației publice, pe raza comunei Brodina, satul Brodina de Jos, a incercat sa scoata o insecta din mașina, deschizand portiera in mers, nu a fost atent…

- Un pui de urs a ramas blocat, azi noapte, intr-un gard din plasa, la o gospodarie din satul Lepșa, comuna Tulnici. Vineri dimineața, o persoana a sunat la numarul de urgența 112 ca un pui de urs a ramas prins in gard. Administrația locala a constituit echipa de intervenție, conform legii, formata din…

- Focuri de arma au fost trase de polițiști in trafic pentru a opri un tanar șofer care a refuzat sa opreasca. Cateva echipaje de poliție din Vrancea au urmarit șoferul de 18 ani, care avea un minor in mașina, conducatorul auto neavand permis și, in plus, era și sub influența alcoolului. Acesta a intrat…

- FARA RUȘINE… Un barbat, in varsta de 36 de ani, din comuna Bixad, județul Covasna, era banuit de polițiștii barladeni, de comiterea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. La data de 20 august 2023, ora 20.05, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Barlad aflați pe un drum…